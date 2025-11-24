Antalya'da teyzesi ve anneannesini kasten öldürme suçlamasıyla yargılanan yangınla ilgili torunun karar duruşması görüldü. Anne ve kızının öldüğü yangın davasında sanık, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edildi.

Antalya'da 20 Ocak 2023'te anneanne Hülya Çetinkaya (63) ve hemşire kızı Filiz Kaplan'ın (46) yaşamını yitirdiği yangına ilişkin tutuklu sanık Okan Altay'ın (28) yargılandığı davada karar çıktı. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Altay'ın anneannesi Hülya Çetinkaya ile teyzesi Filiz Kaplan'ı 'tasarlayarak öldürme' suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti.

Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi'nde bulunan 7 katlı apartmanın 6'ncı katında 20 Ocak 2023 akşamı çıkan yangında Hülya Çetinkaya ile kızı Filiz Kaplan hayatını kaybetmiş, Altay'ın annesi Yeliz Çetinkaya ise dışarı çıkarak kurtulmuştu. Yangın sırasında dumandan etkilenen Okan Altay taburcu olduktan sonra gözaltına alınmış ve 'tasarlayarak öldürme' suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanık Altay SEGBİS üzerinden katılırken, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı bir önceki duruşmada sunduğu mütalaasında sanığın anneannesi Hülya Çetinkaya ve teyzesi Filiz Kaplan'ı iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

'Anneannemi de teyzemi de öldürme düşüncem hiçbir zaman olmadı'

Son savunmasında suçlamaları reddeden Okan Altay, 'Anneannemi de teyzemi de öldürme düşüncem hiçbir zaman olmadı. Teyzemden para istemedim. Bana istemeden verdi, sonra geri isteyince borcum olduğu için ödeyemedim. Mahkemenizdeki savunmalarımı tekrar ediyorum, suçsuzum ve beraatimi istiyorum,' dedi.

Mahkeme heyeti, Altay'ın anneannesi Hülya Çetinkaya ve teyzesi Filiz Kaplan'ın ölümüne neden olan yangını kasti olarak çıkardığına kanaat getirerek sanık hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.