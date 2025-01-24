Düzce Üniversitesi İş Sağlığı ve İş Güvenliği Koordinatörlüğü ile Afet ve Acil Durum Arama Kurtarma Birimi (DARK) iş birliğinde, kampüs güvenliğini arttırmak ve acil durumlara hazırlığı güçlendirmek amacıyla Rektörlük binasında yangın tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Kasım ayında yapılan ilk tatbikatın ardından, yapılan değerlendirmeler sonucu düzenlenen ikinci tatbikatta, duman dedektörlerinin ve sprinkler söndürme sisteminin test edilmesi amaçlandı. Acil durumlarda zarar gören personellerin binadan tahliyesine yönelik senaryoların da hazırlandığı tatbikat; acil durumlara karşı hazırlığın artırılması ve yangın tahliye prosedürlerinin gözden geçirilmesi için önemli bir fırsat sundu. Yangın güvenliği ekibinin ve bina içi tahliye görevlilerinin hazırlık yapmasının ardından, katlarda meşalelerin yakılması ve duman dedektörlerinin test edilmesiyle başlayan tatbikat programında; Bodrum katındaki sprinkler söndürme sistemi devreye sokularak, yangın anında etkili su sistemi test edildi.

Bina genelinde siren çalınması ile birlikte personeller, belirlenen tahliye yollarını kullanarak güvenli bir şekilde bina dışına çıkarıldı. Tahliye görevlilerinin bina içerisindeki son kontrolleri yapmasının ardından, 112 acil koordinasyon sağlanarak, yaralı senaryosuyla ilgili olarak kurtarma ekipleri devreye girdi. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerine teslim edilerek acil müdahale süreci tamamlandı.

Acil durum toplanma alanında yapılan sayım ve güvenlik açısından herhangi bir eksiklik olmadığından emin olunmasının ardından yapılan tatbikat değerlendirmesine; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Genel Sekreteri Nihat Yıldız, Daire Başkanları ile idari personel katıldı.

Tatbikat sürecinde gözlemlenen başarılı noktalar ile geliştirilebilecek alanlar üzerinde durulan değerlendirmede söz alan Düzce Üniversitesi İş Sağlığı ve İş Güvenliği Koordinatörü Öğr. Gör. İrem Horuz, gerçekleştirilen yangın tahliye tatbikatının kampüs acil durum hazırlığını güçlendirmek adına önemli bir adım olduğunu ifade etti. Güvenlik ekipmanlarının düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğinin altını çizen Öğr. Gör. İrem Horuz, tatbikatların dönem içerisinde devam edeceğini ve öğrenciler ile birlikte daha kapsamlı tatbikatlarında gerçekleştirileceğini belirtti.

Tatbikatın kapsamı hakkında bilgi veren Afet ve Acil Durum Arama Kurtarma Birimi Takım Lideri Öğr. Gör. Ali Kuru ise, tatbikatların yalnızca teorik bilgilerle değil aynı zamanda pratikte de etkili müdahalelerin nasıl yapılacağı hakkında konuştu.

Gelecekteki tatbikatların daha verimli olabilmesi adına önemli bir yol haritası oluşturan tatbikat değerlendirmesinde konuşan Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce’nin bir afet bölgesi olduğunu vurgulayarak tatbikatın kampüs güvenliği ve acil durumlara hazırlık için önemli bir deneyim sunduğunu ifade etti. Acil durum ekiplerine ve tüm katılımcılara teşekkürlerini sunan Rektör Sözbir, gelecekte daha verimli tatbikatlar yaparak güvenlik kültürünün güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Güvenlik öncelikli yaklaşımı ile öğrencilerinin, personelinin ve ziyaretçilerinin sağlığını ve güvenliğini her zaman ön planda tutmaya devam eden Düzce Üniversitesi, acil durum hazırlıklarını sürekli olarak gözden geçirecek daha güçlü bir güvenlik altyapısı oluşturmayı hedeflemektedir.