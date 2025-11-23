TVF Erkekler 1. Ligi’nde mücadele eden Düzce Belediyesi Spor Akademisi Voleybol Takımı, evinde karşılaştığı Arkas Spor Kulübü’ne 3-2 yenildi.

TVF Erkekler 1. Ligi’nde Düzce Belediyesi Spor Akademisi ile Arkas Spor Kulübü, 18 Temmuz Spor Salonu’nda karşılaştı. Düzce Belediyesi Spor Akademisi ilk seti 25-22 kazandı. Başa baş geçen ikinci sette Arkas Spor Kulübü 25-23 üstünlük kurarken, üçüncü seti de Arkas Spor Kulübü 25-19 ile aldı. Dördüncü sette Düzce ekibi 25-20’lik skorla maçı 5. sete uzatmayı başardı. Arkas 5. seti 15-11 kazanarak sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrıldı.