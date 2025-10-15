Karabük’te 9 katlı bir apartmanın elektrik panosunda çıkan yangının ardından evlerine giremeyen 28 kişi, Karabük Belediyesi tarafından misafirhaneye yerleştirildi.

Dün Soğuksu Mahallesinde apartmanın zemin katındaki elektrik panosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede tüm binayı dumanla kapladı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sırasında binada mahsur kalan yaşlı bir kadın yangın merdiveniyle kurtarılırken, dumandan etkilenen 5 kişi sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yangın sonrası tedbir amacıyla bina tahliye edilirken, Karabük Belediyesi ekipleri mağdur vatandaşlara destek sağladı. Soğuksu Mahallesi’ndeki apartmanda oturan toplam 28 kişi, geçici olarak Karabük Belediyesi misafirhanesine yerleştirildi.

Yurtdışında olan Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya da Soğuksu Mahalle Muhtarı Serkan Beşevli’nin vasıtasıyla ailelerle görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.