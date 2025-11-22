Karabük Yeniceliler Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından "Birlikte Varız, Birlikte Güçlüyüz" sloganıyla düzenlenen birlik ve beraberlik programı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Programda konuşan Dernek Başkanı Fatih Arslan, dernek olarak yürüttükleri faaliyetlere ilişkin katılımcıları bilgilendirdi.

Arslan, programa ilgi gösteren tüm davetlilere teşekkür ederek, Yenice Ihlamur Balının Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaretle tescillenmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti.

Arslan, tescilin hem Yenice’nin tanıtımına hem de üreticilere önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Programa; Karabük Vali Yardımcısı Kerem Süleyman Yüksel, Karabük Milletvekilleri Ali Keskinkılıç ve Cem Şahin, Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Yenice Kaymakamı Mert Çanga, Yenice Belediye Başkanı Sertaş Karakaş ve Yortan Belediye Başkanı Yılmaz Tiryaki, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Etkinlik, konuşmaların ardından yapılan ikramlarla sona erdi.