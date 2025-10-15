Irak’ın kuzeyinde yer alan Duhok kentinde, mutfak tüpü patlaması sonucu ağır yanıklar alan 38 yaşındaki kadın hasta, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi’nde yapılan başarılı tedaviyle sağlığına kavuştu.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yaklaşık 3 milyon hastaya sağlık hizmeti sunan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yurt dışından sevk edilen hastalara da şifa kapısı oluyor. Ülkesinde ilk müdahalesi yapılan ve yanıklarının genişliği ile derinliği nedeniyle hayati tehlikesi bulunan hasta, yakınlarının Van’daki Yanık Merkezi ile iletişime geçmesi üzerine Türkiye’ye nakledildi. Yoğun bakım ve yanık tedavisinin ardından hasta, yeniden hayata tutundu.

Hastanın tedavi sürecine ilişkin bilgi veren Yanık Merkezi Sorumlu Hekimi Op. Dr. Ali Rıza Karayıl, Irak’tan gelen hastanın 50 gün önce meydana gelen bir tüp patlaması sonrası, vücudunun yaklaşık yüzde 60’ında ikinci ve üçüncü derece derin yanıklar oluştuğunu hatırlattı.

İlk müdahalesinin Duhok’taki hastanede yapıldığını ifade eden Op. Dr. Karayıl, "Yanık alanlarının geniş ve derin olması nedeniyle ölüm riskinin yüksek olduğu belirtilmiş. Bunun üzerine hasta önce Hakkari’ye, oradan da hastanemize sevk edildi. Hastamızı kabul ettik. İlk geldiğinde genel durumu oldukça kötüydü. Yaklaşık bir hafta boyunca yoğun bakımda takip ettik. Ardından yanık merkezimize alarak tedavisine devam ettik. Bu süreçte debridmanlar, eskarotomi işlemleri ve birçok cerrahi müdahale gerçekleştirdik" dedi.

"Hastamız tamamen iyileşmiş durumda"

Tedavi sürecinin ardından hastanın yaralarının tamamen iyileştiğini belirten Karayıl, "Kendisini memleketine sağlıklı bir şekilde uğurlayacağız. Umarız bir daha böyle bir kaza yaşanmaz. Hastamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu başarı elbette sadece bana ait değil; hastamız nazikçe öyle ifade etse de bu bir ekip işidir. Yanık merkezindeki tüm ekip arkadaşlarıma, doktorlarımıza, hemşirelerimize, personelimize ve bu imkanları sağlayan hastane yönetimine teşekkür ederiz" diye konuştu.

Nihat Hasan Mohammed Mohammed isimli hasta, yaklaşık 50 gün önce yaşadığı mutfak kazası sonucu vücudunda derin yanıklar oluştuğunu söyledi. İlk müdahalesinin ülkesinde yapıldığını, ardından sevk edildiği Van’da tedavi edilerek sağlığına kavuştuğunu belirten Mohammed, tedavisini gerçekleştiren doktor ve ekibe teşekkür etti.