Bartın’da 5 gün önce yanan Küre Dağ Evi’nde onarım çalışması başlatıldı.

Bartın’ın Ulus ilçesi Aşağıçerçi köyündeki Küre Dağları Milli Parkı içerisinde bulunan Küre Dağ Evi’nde yangın çıkmış, 13 odalı otelin 11 odası ile binanın çatısı yangında zarar görmüştü. 5 gün önce çıkan yangının ardından otelde onarım ve tadilat çalışmalarına başlandı. Ulus Kaymakamı Fırat Kadiroğlu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mesut Güzelsoy ile birlikte Küre Dağ Evi’ni ziyaret ederek çalışmaları inceledi. İşletme sahiplerine geçmiş olsun dileklerini ileten Kaymakam Kadiroğlu, çalışmalar hakkında bilgi alarak, devletin de gereken desteği vereceğini ifade etti. Kadiroğlu, yangında oluşan hasarın en kısa sürede giderilerek, otelin eski haline kavuşturulması ve yeniden bölge turizmine kazandırılması temennisinde bulundu.