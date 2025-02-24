Turgutlu Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Lise ve Yetişkin Tiyatro Ekibi tarafından sahnelenen "Yakından Kumanda 2" oyunu, tiyatroseverlerden tam not aldı.

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Atatürk Kültür Merkezi Lise ve Yetişkin Tiyatro Ekibinin tiyatroseverlerle buluşturduğu "Yakından Kumanda 2" oyunu izleyenlerden tam not aldı. Gönül Özkaradayı’nın yazıp yönettiği oyunda, televizyon dünyasının popüler programları mizahi bir bakış açısıyla sahneye taşındı. Seyirciler, eğlenceli diyaloglar ve esprili anlatımlarla dolu oyunda kahkahalara boğuldu.

Oyunun sonunda Turgutlu Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Emrah Kanık, başarılı performanslarından dolayı yazar ve yönetmen Gönül Özkaradayı’ya çiçek takdim ederek teşekkür etti.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, "Atatürk Kültür Merkezi Lise ve Yetişkin Tiyatro Ekibimizin sahnelediği ‘Yakından Kumanda 2’ oyunu büyük bir ilgiyle izlendi. Sanata ve tiyatroya gönül veren izleyicilerimize ve oyunun hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.