Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde A Milli Basketbol Takımı’nın Yunanistan ile oynadığı maç Düzce’de yağışa rağmen dev ekranda büyük heyecanla takip edildi.

Düzce Belediyesi, Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Türkiye’nin Yunanistan ile oynadığı müsabaka Millet Bahçesi’nde dev ekrana yansıttı. Maç saatinde başlayan sağanak yağışa rağmen Düzceliler, ay-yıldızlı ekibe destek olmak için alandan ayrılmadı. Yağışa rağmen milli takıma destek olduklarını belirten Ahmet Çelik, "Milli heyecanlar yağmur ve çamur demeden bütün vatandaşlarımızla birlikte buradayız. Milli takımıza destek olmak için buraya geldik. Yağmur çamur dinlemiyoruz milli takımımızı destekliyoruz" ifadelerini kullandı.