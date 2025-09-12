Kütahya Karate İl Temsilciliği tarafından düzenlenen ve üç etaptan oluşacak Kütahya Karate Ligi’nin ilk ayağı, Tavşanlı’da gerçekleştirildi. Tavşanlı Spor Salonu’nda açılış töreniyle başlayan organizasyona yaklaşık 150 sporcu katıldı. Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü himayelerinde ve Tavşanlı Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen turnuva, karate camiasını bir araya getirdi.

Müsabakalarda, 8’i uluslararası olmak üzere toplam 16 hakem görev yaptı. Sporcular minikler, yıldızlar, ümitler ve gençler kategorilerinde; ferdi kata, takım kata, ferdi kumite ve takım kumite branşlarında kıyasıya mücadele etti.

Türk karate tarihinin Kata dalındaki ilk dünya şampiyonu olan Kütahya Karate İl Temsilcisi Mustafa Oğulcan alımcı, organizasyon hakkında bilgi verdi. Alımcı, "Bugün il temsilciliğimizin 2025 yılı faaliyet programında yer alan Kütahya Karate Ligi Tavşanlı Höyük Etabını, 3 farklı kulüpten 150 sporcumuz ve 16 hakemimizle gerçekleştiriyoruz. Yarışmamızda 8 uluslararası hakem görev almıştır" dedi.

Alımcı, yarışmaya katılarak destek veren Tavşanlı Başsavcısı Hami Can’a, Tavşanlı İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Sert’e, Tavşanlı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Akar’a, Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Tavşanlı Sorumlusu Celalettin Altay’a, Tavşanlı Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Emre Turhan’a ve destekçi tüm kurumlara teşekkür etti.