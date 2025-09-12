Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bir zamanlar girilmez denilen dağlarda artık milli yatırımlarımız yükseliyor. Örneğin Gabar Dağı’nda petrol üretiyoruz. Tunceli’nin dağlarında artık terörün değil barışın, huzurun ve kalkınmanın yükseldiğini izliyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Tunceli’ye geldi. Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl ve il protokolü tarafından karşılanan Bakan Uraloğlu, kentteki esnafları ve 1992 yılında şehit olan Kemal Balaman’ın ailesini ziyaret etti. Ardından AK Parti İl Başkanlığı’nda partililerle bir araya gelen Uraloğlu, açıklamalarda bulundu.

"Girilmez denilen dağlarda artık milli yatırımlarımız yükseliyor"

Bakan Uraloğlu, "Bizler, farklılıklarımızla zengin, birliğimizle güçlü Türkiye’yiz. Hepimiz bu vatanın asli evlatlarıyız. Farklılıklarımız elbette bizim zenginliğimizdir. Hiçbir vatandaşımızın ötekileştirilmesine, gönlünün kırılmasına rıza göstermeyiz. Geçmişte yaşanan acılar, hepimizin yüreğinde derin izler bıraktı. Büyük bedeller ödedik. Maalesef uzun yıllar terörün gölgesinde kalan bu güzel toprakların potansiyeli zincire vuruldu. Gençlerimizin hayalleri çalındı. Yatırımın ve refahın önü kesildi. Ülkemize 2 trilyon dolarlık ağır bir fatura çıkaran bu bela, hepimize büyük zararlar verdi. Bu ülkenin kaynaklarını maalesef oraya kullanmak zorunda kalmışız. Bugün, bütün milli gelirimiz 1,4 trilyon dolar. Onun bir buçuk katı kadar teröre kaynak ayırmışız. Ancak bugün, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve ’Terörsüz Türkiye’ vizyonumuzla bu karanlık defteri kapatıyoruz. Terörle mücadeleye harcanan kaynakları, artık üretime, teknolojiye ve vatandaşımızın refahına yönlendiriyoruz. Bir zamanlar girilmez denilen dağlarda artık milli yatırımlarımız yükseliyor. Örneğin Gabar Dağı’nda petrol üretiyoruz. Oralar terörle hemhal olmuştu. Aynı şekilde terörün bitmesiyle, Tunceli’nin de gerçek potansiyeli ortaya çıkmaya başladı. Rakamları bugün paylaştılar. Tunceli’ye 1 milyon 600 bin civarında bir araç giriş çıkışı olmuş. Buradaki trafiğe kayıtlı araç sayısı sadece 13 bin. Onun için büyüklüğü buradan da görebiliriz. Tunceli’nin dağlarında artık terörün değil barışın, huzurun ve kalkınmanın yükseldiğini izliyoruz. Terörün gölgesi kalktıkça, Tunceli’ye yerli ve yabancı turist akını başladı" diye konuştu.

"Tunceli’nin turizmde bir dünya markası olması için çalışmalarımız hız kazandı"

Bakan Uraloğlu, "Munzur Vadisi’nin uluslararası rafting parkuru, Munzur Gözeleri, Kırkmerdiven Şelaleleri, Keban Baraj Gölü’nün maviliği, Pertek’in Selçuklu mirası, Hozat’ın tarihi dokusu, Çemişgezek’in doğal güzellikleri ve Ovacık’ın eko-turizm altyapısı ile Tunceli, adeta bir turizm cennetine dönüştü. Tunceli’nin turizmde bir dünya markası olması için çalışmalarımız hız kazandı. İnşallah 2026’da Tunceli’yi Birleşmiş Milletler’in En İyi Turizm Köyü listesine ve Cittaslow (sakin şehir) ağına dahil etmek için de kararlı adımlar atıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Özel nitelikli bir mühendislik harikası olarak tasarlıyoruz"

Pertek köprüsüne değinen Uraloğlu, "Elazığ ile Tunceli arasında kesintisiz karayolu bağlantısı sağlayacak olan Pertek Köprüsü Projemiz de bunlardan biri. Proje çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Pertek Köprüsünü, toplam bin 840 metre uzunluğa ve bin 80 metre ana açıklığa sahip, özel nitelikli bir mühendislik harikası olarak tasarlıyoruz. Köprü geçişi, Elazığ tarafında bin 12 metre ve Pertek tarafında bin 502 metre uzunluğundaki yaklaşım viyadükleriyle birlikte toplam 4 bin 354 metre uzunluğa ulaşacak. Bu ölçekteki bir proje, bölgenin ulaşım altyapısına yalnızca işlevsellik değil, aynı zamanda estetik ve modern bir görünüm de kazandıracak. Pertek Köprüsü projesini hayata geçirdiğimizde Keban Baraj Gölü’nün fiziki olarak ayırdığı Elazığ-Tunceli hattında 78 kilometre uzunluğunda kesintisiz karayolu bağlantısı kuracağız. Böylece Malatya-Elazığ-Tunceli-Erzincan aksında ulaşım daha hızlı, konforlu ve güvenli hale gelecek. Bu proje, bölgenin kuzey-güney bağlantılarında ulaşım sürelerini kısaltarak, ekonomik ve sosyal kalkınmaya önemli katkılar sağlayacak. Pertek Köprüsü’nün tamamlanmasıyla, bölge halkının uzun yıllardır özlemle beklediği kesintisiz karayolu bağlantısı hayata geçecek, ulaşım süreleri kısalacak ve konfor artışı sağlanacak" şeklinde konuştu.