Yüzölçümü bakımından Türkiye’nin en büyük 2’nci kenti olan Sivas’ta son günlerde yağan yağmurlar çiftçinin yüzünü güldürdü. Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, "Yağışların bol olması demek, ürünlerimizin bol olması demek ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlamak demektir" dedi.

Kış aylarında yağan karların erimesiyle birlikte kurumaya yüz tutan baraj gölleri, tehlikeli seviyelerden kurtuldu. Ekilebilir tarım arazisi bakımından Türkiye’nin tarım anlamındaki önemli ili olan Sivas’ta bahar yağmurları başladı. Şubat ayı sonu ve Mart ayı başında etkili olan yağmurlar, çiftçilere can suyu oldu. Tarımsal sulamadan kullanılan barajlar ile yeraltı su kaynaklarını besleyen yağmur suları, çiftçilerin verim beklentisini artırdı. Önceki yıllarda kurak geçen kış ve bahar aylarının ardından verim kaybı yaşayan çiftçiler, 2025 yılından umutlu olduklarını söyledi.

"Yağışlar çiftçimizi sevindiriyor"

Çiftçilerin şu an için kuraklık endişesinin bulunmadığını söyleyen Sivas Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Çetindağ, "Geçmiş yıllarda yaşanan kuraklıklardan dolayı Türkiye büyük sıkıntılar yaşamıştı. Kuraklık halinden en çok etkilenen illerden biri de Sivas olmuştu. 2025 yılının bahar aylarına geldik ve eski yıllarda gördüğümüz o bereketli bahar yağmurlarını artık Sivas’ta da görüyoruz. Yağışlarımız gayet güzel ilerliyor. Bahar ayı istediğimiz gibi gidiyor. Sivas tarım ve hayvancılık şehri olması dolayısıyla, yağışlar çiftçimizi sevindiriyor" dedi.

"Bol yağışlar, Türkiye’ye bereketin gelmesi demektir"

Çiftçilerin ülke ekonomisine ciddi katkı sunduğunu ifade eden Başkan Çetindağ, "Yağışların bol olması demek, ürünlerimizin bol olması demek ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlamak demektir. Üzerinde bulunduğumuz Kızılırmak nehrinin su seviyesinin bu kadar yüksek olması barajların ve içme suyunun yüksek orana ulaşması demektir. Aynı zamanda buğday, arpa, yem bitkilerinin çoğalması ve mera alanlarının yeşillenmesi demektir. Bu yağışlar bu bollukta ve sıklıkta giderse, yeraltı ve sulama su kaynakları bol olur. Bol yağışlar, Türkiye’ye bereketin gelmesi demektir. Şu anda gerçekleşen yağışlar sadece Sivas’a değil, Türkiye geneline de yansımış durumda. Geçtiğimiz günlerde Sivas iline yağan dolu yoğun değildi. Bundan dolayı da çiftçimize herhangi bir zararı dokunmadı. Sivas, 81 şehir içinde yem bitkileri, buğdaycılık ve hayvancılıkta ilk 5 ilin içinde bulunuyor. Geçen sene yaşanan kuraklığa rağmen yerimizi koruduk. Ancak bu sene havalar bu şekilde gitmeye devam ettiği sürece sıradaki yerimiz çok daha yüksek olacaktır" şeklinde konuştu.