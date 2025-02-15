Konya’nın Seydişehir ilçesinde Gidengelmez Dağları’nda yaşayan koruma altındaki yaban keçileri, beslenmek için kara yoluna indi.

Konya ile Antalya sınırlarında bulunan Gidengelmez Dağları’na düşen yoğun kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban keçileri, beslenmek için Seydişehir-Antalya yoluna kadar indi. Yol kenarına inen keçiler, boş buldukları yeşil alanlarda bir süre beslendikten sonra tekrar doğal yaşam alanlarına geri döndü. Bölgeden geçen sürücü Erol Şen, yol kenarında gruplar halinde dolaşan yaban keçilerini cep telefonuyla görüntüledi. Koruma altında olan yaban keçilerini ilk defa bu kadar yakından gördüğünü belirten Şen, "Yaban keçilerini bu kadar yakından görmek beni hem şaşırttı hem de mutlu etti" dedi.