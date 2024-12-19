Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası nedeniyle Samsun’un Vezirköprü ilçesi Abdullah Şükrü Uluçay İlkokulu’nda etkinlik düzenlendi.

Yerli Malı Haftası münasebetiyle Vezirköprü’de program düzenlendi. Abdullah Şükrü Uluçay İlkokulu tarafından organize edilen etkinliğe İlçe Kaymakamı Özgür Kaya, Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, kurum amirleri, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katılım sağladı.

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte antika eşyalar da sergilenirken hazırlanan ev ürünlerinden sergi açtı düzenlendi. Öğrenciler ve velilerin hazırladığı etkinlik protokol üyelerinin kurdele kesimiyle açıldı. Etkinlik alanında gezen protokol üyeleri öğrencilerin Yerli Malı Haftası ile ilgili hazırmış oldukları ürünleri incelediler.

Etkinlik sonrasında veliler tarafından hazırlanan ürünler katılımcılara ikram edildi.