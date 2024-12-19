Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yazıhan ilçesi ziyareti programı çerçevesinde bölge muhtarlarıyla düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantıda muhtarların istek ve taleplerini dinleyen Başkan Er, iletilen sorunların program dâhilinde giderileceğini belirtti.MALATYA (İGFA) - Muhtarlarla yapılan toplantıda ortak paydalarının Malatya olduğunu belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, “İlçeleri ziyaret ettiğimiz bu programlarda belediyelerimizi, esnaflarımızı ve muhtarlarımızı ziyaret ederek ilçe ihtiyaçlarını belirliyoruz. Bu ihtiyaçları da düzenli bir program çerçevesinde karşılamaya çalışıyoruz. Bizler seçimden sonra göreve geldiğimizden itibaren herkesin belediye başkanı oluyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımız deprem bölgesine hiçbir kısıtlama yapmadı. Deprem bölgesine bakanlarımız tarafından devamlı hizmet getiriliyor. Bakanlarımız da geldiğinde iyi müjdeler veriyorlar. Tabii bizim de taleplerimiz oluyor. Bu hafta da Gençlik ve Spor Bakanımızı Malatya'mızda ağırlayacağız. Bakanımız da müjdeler verecek. Daha önce görüşmüştük zaten. Biz göreve geldiğimiz günden itibaren çok büyük projeler yapıyoruz. Bizim yaptığımız işlerin çoğu alt yapı dediğimiz, yer altındaki çalışmalar olduğu için gözle görülmüyor. Ulaşımla ilgili gerçekten çok ciddi yatırımlar alıyoruz. Malatya’ya ayrılan bütçenin biz 3 katını harcadık. Hizmetlerimizin birçoğunu inşallah 2025 yılısonunda tamamlamayı planlıyoruz. Çevre yolu, kuşak yollarımız tamamlanacak, ulaşım ile ilgili sorunları çözmeye çalışıyoruz. Yaptığımız ve yapacağımız çalışmalar hakkında bir lansman programı düzenlemiştik. Toplantıda Malatya’mıza neler yaptık, neler yapacağız hepsini bir bir anlattık. Çalışmalarımızı hem merkezde hem de ilçelerimizde gerçekleştiriyoruz. İlçelerimize hizmet yatırımları, altyapı ve üstyapı çalışmaları yapacağız” dedi.

