Samsun'un Vezirköprü ilçesinde '24 Kasım Öğretmenler Günü', Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla kutlandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Özata konuşmasında, medeniyetin temelinde yer alan ilim ve öğrenme geleneğine dikkat çekerek, 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' anlayışı, toplumumuzun öğretmene verdiği değerin nesilden nesile aktarıldığının göstergesidir' ifadelerini kullandı.

Programda konuşan Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya ise eğitim ve öğretmenlik mesleğinin önemine vurgu yaparak, 'Eğitim devletin en temel meselesidir. Öğretmen ise bu devletin en kıymetli emanetçisidir. Bir öğretmenin bir çocuğun hayatına yön verebilmesi, bir aileye umut olması, bir toplumu dönüştürmesi öğretmenlik mesleğinin ulviyetini ortaya koymaktadır' dedi.

Belediye Kültür Merkezi'nde yapılan etkinlikte öğretmen ve öğrenciler tarafından şiir dinletileri, oratoryo ve müzik gösterileri sunuldu. İlçe genelinde düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü temalı yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edilirken Vezirköprü'deki emekli öğretmenlere hizmet şeref belgesi takdim edildi.

Şahinkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programa Belediye Başkan Vekili Mehmet Gülburun, Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah Gümüş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur İstanbul, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar da katıldı.

Program sonunda misafirlere ikramda bulunuldu.