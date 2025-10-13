Samsun’un Vezirköprü ilçesinde sanayi yatırımlarının önünü açacak Vezirköprü Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) ilk temel, bir motor firması tarafından atıldı.
Geçen günlerde inşaat ruhsatını teslim alan firma, Vezirköprü Karma OSB’de kuracağı fabrikanın temelini düzenlenen törenle attı. Düzenlenen törene Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Av. Murat Gül, AK Parti İlçe Başkanı Muzaffer Çil, Vezirköprü OSB Müdürü Orhan Ceylan, Belediye Meclis Üyeleri ve OSB Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.
Dualarla başlayan törende kurban kesilerek çalışmaların hayırlı olması temenni edildi.
Kaynak: İHA