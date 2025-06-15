Liseye Geçiş Sınavı’nın (LGS) ilk oturumu tamamlandı, Denizli’de sabah saatlerinden itibaren sınav merkezlerinin çevresinde duygusal anlar yaşandı. Aileler, 45 dakikalık arada çocuklarını görebilmek için okul kapılarında sabırla bekledi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen Liseye Geçiş Sınavı (LGS), Denizli’de de binlerce öğrencinin katılımıyla başladı. Sabah erken saatlerde sınav merkezlerine gelen öğrenciler, velilerinin duaları eşliğinde sınav salonlarına adım attı. Gözleri dolu dolu olan bazı aileler, çocuklarının ardından uzun süre okul kapısına bakarak ayakta kaldı. Anne ve babalar, sınavın birinci oturumunun bitmesini okul bahçesi dışındaki gölgelik alanlarda bekledi.

Saat 10.45’te sona eren ilk oturumun ardından 45 dakikalık mola başladı. Ailelerin çocuklarıyla buluşmak için verdiği mücadele ise dikkat çekiciydi. Güvenlik nedeniyle okul bahçelerine alınmayan veliler, demir parmaklıkların ardında çocuklarına su ve atıştırmalık ulaştırmaya çalıştı. Bazı aileler ise çocuklarını görebilmek için okulun çevresinde koşarak uygun bir yer aradı.

O anlarda yaşanan sevinç, telaş ve duygu dolu bakışmalar objektiflere yansıdı. Bir annenin, "Sadece yüzünü göreyim, başka bir şey istemem" sözü, birçok kişinin duygularına tercüman oldu.

Öğrenciler umutlu, aileler gururlu

Sınavdan çıkan öğrenciler, dinlenmek için kenarlara oturdu, bazıları ailelerine sarılarak ilk oturum hakkında heyecanla bilgi verdi. Sınavın ikinci oturumu saat 11.30’da başlarken, aileler yine aynı yerde bekleyişe geçti. Bekleyiş sürerken, birbirini teselli eden veliler, çocuklarına moral vermek için söz birliği etmiş gibiydi. Bir baba, "Çocuğum sınavı nasıl geçerse geçsin, onun için hep gurur duyacağım" diyerek duygularını ifade etti.

Sınavın sonunda başarı kadar, bu özel günün paylaşılan duyguları da hafızalarda yer etti.