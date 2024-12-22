Ankara’nın Etimesgut ilçesinde yaşayan bazı vatandaşlar, belediye tarafından ilçede bulunan Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezi içerisinde yer alan mescitte ezan okutulmama kararı alındığını iddia etti.

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde bulunan Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezi içerisinde yer alan mescide namaz kılmak için giden bazı vatandaşlar, diğer camilerden ezan okunduğu esnasında mescitte ezan sesinin yükselmediğini fark etti. İlçe sakinleri ezan okunmamasının sebebinin ise 31 Mart Yerel Seçimlerinde AK Parti’den Cumhuriyet Halk Partisi’ne geçen Etimesgut’ta yeni yönetim tarafından çevrede bulunan kreşteki çocukların rahatsız olduğu gerekçesiyle alındığını iddia etti. Belediye kaynaklarından alınan bilgilere göre, iddiaların gerçeği yansıtmadığı, mescitte içerisinde yer alan ses sisteminin arızalanmasından kaynaklı olduğu belirtildi.

Bir ilçe sakini ise diğer camilerde ezanın okunduğu esnada mescitte ezan okunmadığını belirterek, “Yeni gelen yönetim burada kreşteki çocuklar rahatsız oluyorlar diye ezan okunmuyor diyorlar ama hiç alakası yok. CHP’nin yeni başkanı herhalde bir karar almış. Arıza diyorlar ama yukarıdan gelen baskıyla okunmuyormuş, bunu duyduk. Çok ayıp bir şey ama CHP ezana karşı diyoruz kabul etmiyorlar ama bu canlı örneği” yorumunda bulundu.