Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ‘Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor’ buluşmalarında Aziziye Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Mahallede yapılan ve yapılacak çalışmalar ile Düzce için projelerini anlatan Başkan Özlü, vatandaşların taleplerini de dinledi.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın öncülüğünde Türkiye genelinde hayata geçirilen ‘Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor’ halk buluşmaları Düzce’de ilgiyle devam ediyor. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, halk buluşmalarının 3. ayağında Aziziye Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, "Bu programı tüm Türkiye genelinde yapıyoruz. Vatandaşlarımız her istediklerini rahatça sorabiliyor. Çok kıymetli projeler, görüşler çıkıyor. Sonuçta Düzce hepimizin. Vatandaşımız ne istiyorsa o oluyor. Aziziyeli vatandaşlarımız her seçimde bizlere gerekli desteği verdi. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye Başkanı Özlü’nün sağlık alanındaki çalışmalarına dikkat çeken Şengüloğlu, "Belediye Başkanımızın inanılmaz gayretleri ile Orman İşletmesi’ne ait arazi Sağlık Bakanlığı’na tahsis edildi. Bakanımız yıllarca uğraştı, ne kadar gayret sarf ettiğini Ankara’da, bakanlıklarda ne kadar koşturduğunu, belediye imkanlarını da bu noktada seferber ettiğini ben yakından biliyorum. Vatandaşlarımızın daha iyi sağlık hizmeti alabilmesi için. Gerçekten gecesinin gündüzüne katan, belediyenin kendi imkanları ile belediyeye kaynak oluşturmaya çalışan bir belediye başkanımız var. Biz de teşkilatlar olarak her daim yanındayız" ifadelerini kullandı.

"Bu şehrin çehresini değiştirmeye gerçekten kararlıyız"

Başkan Faruk Özlü ise konuşmasında, mahalle toplantılarına büyük önem verdiklerini vurguladı. 2019 yılında başlattıkları ‘mahalle bazlı çalışma’ sisteminin artık tüm Türkiye’de uygulanıyor olmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Özlü, Aziziye Mahallesi’ne yapılan yatırımları paylaştı. "Düzce’nin merkez pazaryeri Aziziye Mahallesi’nde. Yepyeni bir pazaryeri yaptık. Sebze ve meyveciler için olan kısmı tamamladık. Şu anda da yaklaşık 4 bin metrekare tuhafiyeciler pazaryerimize başlıyoruz. Onu da bu yaz bitireceğiz. Düzce’nin Merkez Hastanesi de burada. Hastanemizi Devlet Hastanesi statüsünden çıkartıp Eğitim ve Araştırma Hastanesi statüsüne kavuşturuyoruz. Bunun görüşmelerini yaptık, cumhurbaşkanımıza arz ettik. Bakanlarımızı talimatlandırdı, bakanlarımız Düzce’ye geldi, sözlerini verdiler. Bütçesi hazırlandı, şu anda projelendirmesi tamamlanma aşamasında. Aziziye Mahallesi’nde bin yataklı bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi olacak. Bu hastanemize daha çok profesör, daha çok doçent, daha çok doktor gelecek. 140 yoğun bakım ünitesi olan, deprem izolatörlü bir hastaneden bahsediyoruz. Yine 48 sınıflı Düzce’nin en büyük ortaokulunu Aziziye Mahallesi’nde inşa ettik."

Düzce’yi baştan aşağı yenilemeye kararlı olduklarını ve şehrin geleceğini düşünerek çalıştıklarını ifade eden Özlü, "Gece gündüz Düzce için çalışıyoruz. Yaptığımız işler yalnızca belirli bölgeleri değil, şehrin tamamını kapsıyor. İçme suyu arıtma tesisi yapıyoruz. Şehir şebekesinin tamamını değiştiriyoruz. Çöp tesisi kurduk, çöpleri bertaraf ediyoruz. Yani bizim yaptığımız işler Düzce’nin tamamına hitap eden işler. Biz bu şehrin çehresini değiştirmeye gerçekten kararlıyız. Hem Ankara’da hem yerelde projelerimizi yakından takip ediyoruz" dedi.

Düzce’nin yatırım anlamında diğer illerle kıyaslandığında öne çıktığını belirten Başkan Özlü, sadece DSİ tarafından yapılacak yatırımın 15,5 milyar lira olduğunu vurguladı.

Başkan Özlü, siyasi uyumun hizmetlerin hızlı ve etkili şekilde hayata geçmesini sağladığını ifade ederek, "Düzce’de siyaseten çok uyumlu bir kadromuz var. Sadece işimize odaklanıyoruz. Hangi mahallede ne eksik varsa tespit edip gidereceğiz. Bunun için gece-gündüz demeden çalışıyoruz" diye konuştu.

Aziziye Mahallesi sakinleri talep ve isteklerini doğrudan Başkan Özlü’ye iletti, çözüm önerileri yerinde değerlendirildi.