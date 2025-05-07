Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, TEKNOFEST KKTC 2025’te birincilik elde eden öğrenci takımları ile danışman akademisyenleri makamında ağırlayarak tebrik etti. Öğrenciler, farklı kategorilerdeki başarılarıyla Manisa Celal Bayar Üniversitesine büyük gurur yaşattı.

Ziyaret sırasında, ‘Çevre ve Enerji Teknolojileri’ kategorisinde birinci olan PAGİT Spektrum - DEEPNETS takımı ile TÜBİTAK Sunum Ödülleri’nde birincilik elde eden OptiTech 2 OptiFuture projesi takımı, yarışma sürecine dair bilgi paylaşarak ödüllerini Rektör Prof. Dr. Rana Kibar’a takdim etti.

Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, bilim ve teknoloji alanında gösterdikleri başarılarla üniversiteyi gururlandıran öğrencilere ve danışman akademisyenlere teşekkür ederek, "Gençlerimizin bu azmi ve başarıları bizlere gelecek adına umut veriyor. Milli teknoloji hamlesine katkı sağlayan her girişimi desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Öğrenciler, yarışma sürecinde kendilerine verdiği destekten dolayı Rektör Prof. Dr. Rana Kibar’a plaket sunarak teşekkürlerini iletti. Ziyaretin sonunda Rektör Prof. Dr. Rana Kibar öğrencilere yürüttükleri projelerde kolaylık ve başarı temennisinde bulundu.