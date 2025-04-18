Amerika'nın en köklü müzik topluluklarından biri olan Vatan Korosu, 3 Mayıs Cumartesi akşamı Manhattan’da büyüleyici bir konserle müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.abdpost.com /ABD (İGFA) - Adler Hall’da gerçekleşecek konser, sadece sanatsal bir şölen değil, aynı zamanda güçlü bir kültürel ve toplumsal dayanışma çağrısı niteliği taşıyor.

1999 yılında kurulan ve Amerika Türk Müziği, Kültürü ve Müzisyenler Derneği (ATMCMA) çatısı altında faaliyet gösteren Vatan Korosu, yıllardır Türk müziğini Amerika'da başarıyla temsil ediyor.

ITÜ Devlet Konservatuvarı mezunu udi Gökhan Seyrek’in sanat yönetmenliğinde sahne alacak koro, Türk Sanat ve Halk Müziği'nin seçkin eserlerini seslendirecek. Etkinlik, Türk ve uluslararası izleyicileri aynı çatı altında buluşturarak kültürel bağları güçlendirmeyi amaçlıyor.

GELİRİ DEPREMZEDE ÇOCUKLARA BAĞIŞLANACAK

Vatan Korosu’nun bu konseri, sadece sanatsal bir etkinlik olmanın çok ötesinde, güçlü bir kültürel ve toplumsal mesaj taşıyor. Amerika'da yaşayan Türklerin kültürel bağlarını güçlendiren ve Türkiye'nin sanatını, müziğini uluslararası platformlarda tanıtmayı misyon edinen koro, her konseriyle topluma anlamlı katkılar sunuyor.

Bahar konserinden elde edilecek gelir, her zaman olduğu gibi bu sefer de Türkiye’deki depremzede çocukların eğitim ve giyim gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanılacak. Özellikle 2023 yılında Hatay’daki felaketzede 279 çocuğa kıyafet ve ayakkabı ulaştırarak toplumsal sorumluluğunu somut bir şekilde ortaya koyan Vatan Korosu, bu konserle hem müziğin birleştirici gücünü sergilemeye hem de iyiliğe ses olmaya devam ediyor.

SPONSOR DESTEĞİ BEKLİYORLAR

Konserin geliri, New York ve New Jersey'deki Türk toplumu ve iş insanlarının desteğiyle elde edilecek. Başkan Sibel Özdemir, "Bilet geliri giderlerimizin yarısını bile karşılamıyor. Sponsor desteği olmadan konser yapmak neredeyse imkansız hale geliyor. İş insanlarımızın desteği bizim için çok önemli," şeklinde konuştu.

Koronun başkanı Sibel Özdemir'in, konser gelirlerinin giderleri karşılamada yetersiz kaldığını belirtmesi, Amerika'daki yüksek salon kiraları ve organizasyon maliyetlerinin ne kadar büyük bir yük oluşturduğunu gözler önüne seriyor. Bu noktada, iş insanlarının ve topluluk üyelerinin desteği gerçekten kritik bir önem taşıyor. Özdemir’in de vurguladığı gibi, sponsor desteği olmadan bu tür etkinliklerin gerçekleşmesi neredeyse imkansız hale geliyor. Bu, sadece müzikal bir başarı değil, aynı zamanda dayanışma ve toplumsal sorumluluk anlamında da büyük bir adım.

Etkinlik için hazırlanan sponsorluk paketleri, hem görünürlük hem de toplumsal katkı açısından iş insanlarına önemli fırsatlar sunuyor.

Platinum, Gold, Silver ve Bronze olarak dört kademeye ayrılan paketler, şirketlere tanıtım olanakları sunarken, kültürel bir misyona katkı sağlama fırsatı da veriyor. Sponsorluk katkılarının tamamı vergi indirimi kapsamında değerlendirilebiliyor.

Sponsorluk Paketleri:

Platinum Sponsor (Minimum $3,000): Tam sayfa broşür ilanı, web sitesinde logo, banner gösterimi, e-posta ve poster tanıtımları.Gold Sponsor (Minimum $2,000): Tam sayfa broşür ilanı, web sitesinde logo, e-posta tanıtımları.Silver Sponsor (Minimum $1,000): Yarım sayfa broşür ilanı, web sitesinde logo.Bronze Sponsor (Minimum $500): Broşür ilanı, banner gösterimi.

Amerika Türk Müziği, Kültürü ve Müzisyenler Derneği (ATMCMA), yıllardır Türk müziği aracılığıyla Türkiye ve Amerika arasında bir kültür köprüsü inşa ediyor. Her performansında sadece sanat üretmeyen, aynı zamanda yardım faaliyetlerine de destek veren Vatan Korosu, bu bahar konseriyle hem kalplere hem de ihtiyaç sahiplerine dokunmayı hedefliyor.

Vatan Korosu’nun bu özel gecesine destek olmak, sadece bir konser deneyimi yaşamak değil; sanatla örülmüş bir iyilik hareketine ortak olmak anlamına geliyor.