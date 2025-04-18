Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, proje okulları sürecini provoke eden bazı yapıların öğrencileri derse yönlendiren okul yöneticilerinin sosyal medya hesaplarını ele geçirerek, sahte takipler oluşturup itibar suikastı yaptıklarını iddia etti. Miran, "Buradan emniyeti, yargıyı ve siber suçlarla mücadele birimlerini göreve çağırıyoruz; bu organize sosyal medya terörüne geçit verilmemelidir" dedi.

Memur Sen Antalya İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, 2025 yılı proje okulları öğretmen atamaları sürecini provoke eden bazı yapıların okul yöneticilerine yönelik sosyal medya üzerinden itibar suikastı yürüttüğünü ileri sürdü. Mağdur olan eğitimcilere hukuki destek verdiklerini ifade eden Miran, emniyet ve siber suçlarla mücadele birimlerini göreve çağırdı. Miran, 2013 yılında yaşanan Gezi Parkı olaylarını yeniden alevlendirme girişiminde bulunan kitlenin okullarda ders işleyişini engelleme ve bu zemini siyasi çıkarları için kullanma gayreti içinde olduklarını söyledi.

Kişisel verileri paylaşıyorlar

Sahte hesaplar üzerinden provokasyon yapıldığını söyleyen Miran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Provokasyonların arkasındaki odaklar, eğitim ve öğretim sürecinin aksamaması için mücadele veren okul yöneticilerinin sosyal medya hesaplarını ele geçirerek, sahte takipler oluşturup itibar suikastı yapıyorlar. Gözlerini öyle karartmış durumdalar ki gelen bilgilere göre yöneticilerin hesaplarını hackleyip pornografik içerikli sayfaları takibe alıp, ardından ‘pornocu öğretmen’, farklı paylaşımlar üzerinden ise ‘gerici öğretmen’ gibi yaftalamalarla itibar cellatlığı yaparak linç kampanyası yürütüyorlar. Saldırılarını daha da ileri taşıyarak, öğretmenlerin aile bireylerini özellikle kız çocuklarını hedef alıyor, tehdit ediyorlar. Taciz suçlamalarıyla itibarsızlaştırmaya çalışıyor; ev adresleri ve T.C. kimlik numaraları gibi kişisel verileri sosyal medyada paylaşıyorlar. İtibar suikastına uğrayan eğitim çalışanlarımızın hukuki anlamda her daim yanındayız. Emniyeti, yargıyı ve siber suçlarla mücadele birimlerini göreve çağırıyoruz; bu organize sosyal medya terörüne geçit verilmemelidir."