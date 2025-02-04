Düzce Belediyesi tarafından birçok mahalleye yerleştirilen, toplu taşıma araçlarını bekleyen vatandaşların gerek sıcak gerekse de soğuktan etkilenmemeleri için konuşlandırılan duraklar vandalların hışmına uğradı.

Bahçeşehir bölgesi Güzelbahçe Mahallesi’ndeki kapalı otobüs durağına kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi. Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, duvarları kırılan, taban kısımları parçalanan durağın temizlenmesini, tamiratını ve sağlıklı şekilde yeniden hizmet vermesini sağladı. 153 Beyaz Masa’ya gelen ihbarı değerlendiren ekipler, Bahçeşehir bölgesi Güzelbahçe Mahallesi’nde bulunan kapalı otobüs durağına ciddi şekilde zararlar verildiğini gördü. Ekipler, ayrıca, yolcuların, kışın soğuktan yazın ise sıcaktan etkilenmemeleri için kapalı şekilde yapılan ve kullanıma sunulan durağın iç kısmında kartonpiyer duvarların kırıldığı, taban döşemelerinin ise parçalandığı tespitini yaptı.

Yapılan planlamanın akabinde hazırlıklarını tamamlayan Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, durakta zarar verilen bölgelerin tamiratını gerçekleştirerek vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesini sağladı.