Düzce Belediyesi’nin düzenlediği il içi kültür gezilerine katılan gençler, hem Düzce’nin tarihi zenginliklerini keşfetti hem de doğada keyifli anlar yaşadı.

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü, gençlerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayacak organizasyonlara imza atmaya devam ediyor. Çeşitli etkinlikler planlayan müdürlük, mahalle temsilcileri ve Gençlik Kulübü üyelerinden oluşan gençlere yönelik il içi kültür gezileri düzenledi. Gezilerde katılımcılar, Konuralp Antik Tiyatrosu’nu gezerek Düzce’nin tarihi zenginliklerini yakından keşfederken, Aydınpınar Şelalesi Tabibat Parkı’nda doğayla iç içe vakit geçirdi. Yaklaşık 100 gencin katıldığı etkinlikte, sportif aktivitelerle eğlenceli anlar yaşandı.

Ayrıca, sosyal medya üzerinden yapılan çekilişi kazanan 25 genç de kültür gezisi ve sportif etkinliklere katılma şansı yakalayarak unutulmaz bir gün geçirdi.