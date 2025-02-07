Van’da etkili olan soğuk hava nedeniyle başta Zernek Barajı olmak üzere birçok baraj ve derenin yüzeyi tamamen dondu.

Van’da soğuk hava etkisini sürdürüyor. Gece hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düştüğü kentte aşırı soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor. Van-Başkale yolundaki Gürpınar ilçesinde, sulama ve enerji üretimi için kurulan 105 milyon metreküp su kapasitesine sahip Zernek Baraj Gölü, etkili olan soğuk hava nedeniyle tamamen dondu. Kafes balıkçılığı da yapılan göldeki balık havuzları ile tekneler, yaklaşık 20 santimetrelik buz kütleleri arasında kaldı. Van Özalp kara yolu üzerinde sulama amaçlı kullanılan Sıhke Göleti ile Muradiye ve Özalp sınırları içerisindeki Sarımemet Barajı’nın yüzeyleri de tamamen buzla kaplandı. Yağan karla kaplanan göl yüzeyleri seyri doyumsuz manzara oluşturdu. Gevaş ilçesine bağlı Kızıltaş Mahallesi’nde bulunan yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki su deposundan çevreye akan su da buzdan bir şelaleyi andıran görüntüsüyle mest etti.