Van’ın Tuşba ilçesinde narkotik polisi bir nakliye aracında yaptığı aramada 84 kilo 460 gram esrar ele geçirdi.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde; Tuşba ilçesinde bir nakliye aracında arama yapıldı. Aramada 84 kilo 460 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan haklarında gerekli yasal işlem başlatılan 2 şüpheli şahıs çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.