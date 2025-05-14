Soma maden faciasının 11. yılında Soma Rehabilitasyon Aile Sağlık ve Bakım Merkezi bahçesinde, ’Soma’nın Gözyaşları Şelalesi’nin açılışı gerçekleştirildi. Açılış, duygu dolu anlara sahne oldu.

Yaklaşık 4 yıl önce başlatılan huzurevi bahçe düzenlemesi kapsamında, İlim Işıktır Dağı eteğine inşa edilen "Soma’nın Gözyaşları Şelalesi", maden faciasında hayatını kaybeden madenciler anısına kalabalık bir katılım ve protokolün iştirakiyle açıldı. Açılış töreni, hem sevinç hem de hüzün dolu anlara sahne oldu.

Şelale çalışmasında ilçenin enerji birimlerine yer verilerek, madencilere ve ailelerine atfedilen anlamlı bir kompozisyon oluşturuldu. Açılışta konuşan kurum müdürü Mustafa Öztürk, "Bu şelalenin yapımında özel bireylerimiz ve personelimiz büyük bir özveri ve heyecanla görev aldı. Bu durum, esere ayrı bir anlam kazandırdı." dedi.

Öztürk, şelalenin yapımında emeği geçen başta Soma Kaymakamlığı olmak üzere bütün kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek plaket takdim etti.

Açılış kokteyli sonrası müzik eşliğinde sunulan resital büyük beğeni topladı. Manisa Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Kılıç, Kurum Müfettişi Ali Mecidiye, Soma SOSEV Vakıf Başkanı Mustafa Bayraktar ve Kurum Müdürü Mustafa Öztürk, birlikte şelalenin açılış kurdelesini kesti.

Açılışın ardından şelalenin Soma’ya kuş bakışı görünümü büyük beğeni topladı. Konuklar alkışlar eşliğinde hatıra fotoğrafları çektirerek kurum çalışanlarına gösterdikleri ilgi ve misafirperverlik için teşekkür etti.