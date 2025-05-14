Aşkale Çimento tarafından yapılan açıklamada; bulundukları bölgelerin en büyük yatırımları ve istihdamda merkez üssü olan tesislerin, çevreyi ve insanı koruma konusundaki kararlılığından taviz vermeden faaliyetlerine devam edeceği ifade edildi.

Yapılan açıklamada son günlerde, Gümüşhane ve Van’da faaliyet gösteren fabrikalarla ilgili olarak, çevreye zarar verildiği ve bölgeye yoğun toz yayıldığı yönündeki haberlerden ötürü kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı hasıl olduğu ifade edilerek, "Aşkale Çimento; çevreye ve topluma karşı sorumluluğunun bilinciyle hareket ederek, kurulduğu ilk günden bu yana faaliyetlerini hem ulusal çevre mevzuatına hem de uluslararası standartlara uygun şekilde yürütmektedir. Gümüşhane ve Van fabrikaları Aşkale Çimento tarafından ilk satın alındığında, oldukça eski teknolojiyle faaliyet gösterdikleri için, her bir fabrikaya 100’er milyon doların üstünde yatırım gerçekleştirilmiştir. Bu fabrikalar Aşkale Çimento bünyesine katıldıktan sonra teknolojik olarak dünya standartlarında modern birer tesis haline getirilmiş olup, çevreye duyarlı yeşil çimento sertifikasını 2024 yılında almaya hak kazanan Türkiye’deki ilk çimento grubu Aşkale Çimento’dur" denildi.

"24 saat düzenli biçimde online takip edilmektedir"

Aşkale Çimento’ya ait tesislerde kullanılan tüm üretim sistemleri, çevre dostu teknolojilerle donatılmış olup, emisyon ve toz salınımı sürekli olarak modern filtre sistemleri ile kontrol altında tutulduğu vurgulanan açıklamada daha sonra şöyle devam edildi, "Çevresel etkiler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da düzenli olarak denetlenmekte ve gerekli tüm izin belgeleri eksiksiz olarak güncellenmektedir. Bunların yanında, gerçekleştirilen tüm çevresel ölçüm raporları, söz konusu tesislerin uluslararası standart sınır değerlerin altında emisyon ürettiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu standartlara uygunluk, yerinde denetimlere ek olarak yetkili otoriteler tarafından 24 saat düzenli biçimde online takip edilmektedir. Tüm bu gerçeklere rağmen, maksadı ve mesnedi anlaşılamayan bir şekilde asılsız iddialarla birlikte kasten çarpıtılmış görsellerin medyaya iletildiği ve Şirketimiz hakkında olumsuz bir algı oluşturulmaya çalışıldığı görülmektedir. Bulundukları bölgelerin en büyük yatırımları ve istihdamda merkez üssü olan tesislerimiz, çevreyi ve insanı koruma konusundaki kararlılığından taviz vermeden faaliyetlerine devam etmektedir"