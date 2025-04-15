Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefalinin üreme dönemi dolayısıyla 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağı başladı.

Van Gölü Havzası’nda yaklaşık 15 bin kişinin geçim kaynağı olan inci kefalinin üreme dönemi öncesinde balıkçılar son kez ağlarını göle attı. Ağlarını toplayan balıkçılar, teknelerini kıyıya yanaştırmaya başladı. Tatlı sulara girerek akıntıya karşı yüzen inci kefalleri, göç sırasında boylarını geçen engelleri adeta uçarcasına aşıyor. Bu süreçte görsel bir şölen sunan inci kefalinin korunması için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve zabıta ekipleri, 7 gün 24 saat esasına göre nöbet tutuyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir öncülüğündeki ekipler, balıkçıları ziyaret ederek yasakların başlamasıyla birlikte gerekli bilgilendirmeleri yaptı.

"İnci kefali balığı kaçak avcıların hedefi haline geliyor"

İHA muhabirine konuşan Şube Müdürü Muhammet Demir, inci kefalinin yalnızca Van Gölü Havzası’nda yaşayan endemik bir tür olduğunu belirtti. Her yıl 15 Nisan - 15 Temmuz tarihleri arasında üremek için Van ve Erçek göllerinin sodalı suyundan çıkarak akarsulara göç ettiğini hatırlatan Demir, "Bu göç esnasında inci kefalleri, ne yazık ki kaçak avcıların hedefi hâline gelmektedir. Bizler de kolluk kuvvetleriyle birlikte inci kefalini korumak amacıyla 7 gün 24 saat sahada aktif şekilde görev yapmaktayız" dedi.

"2024 yılı verimli bir sezon oldu"

Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yasağın başlamasından önce düzenlenen komisyon toplantılarında kurumlara ayrı sorumluluklar verildiğini belirten Demir, "İlgili kurumlar, av yasağı süresince bu görevleri etkin şekilde sahada yerine getirmektedir. Ayrıca okullarda öğrencilere yönelik bilinçlendirme eğitimleri düzenlenmekte, inci kefalinin ürediği akarsuların geçtiği mahallelere ziyaretler gerçekleştirilmektedir. Bu ziyaretlerde mahalle muhtarları ve sakinleri bilgilendirilmektedir. 2024 yılı inci kefali açısından verimli bir dönem olmuştur. Bu eşsiz türü av yasağı süresince hep birlikte koruyalım" diye konuştu.

Öte yandan, geçtiğimiz av yasağı süresince 43 tonu ölü, 34 tonu canlı olmak üzere toplam 77 ton inci kefali ele geçirilmişti. Canlı balıklar doğal yaşam alanlarına bırakılırken, kaçak avcılık yapan 185 kişiye toplam 2 milyon 260 bin TL idari para cezası uygulanmıştı.