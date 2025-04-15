Sağlık Bakanlığı tarafından Katabük’e Gezici Sağlık Hizmeti Aracı tahsis edildi.

Karabük İl Sağlık Müdürü İsmail Kara, tam donanımlı aracın kısa sürede hizmete başlayacağını belirtti. Kara, "T.C. Sağlık Bakanlığımız tarafından ilimize tahsis edilen Gezici Sağlık Hizmetleri Aracı, Karabük ilimize hayırlı olsun. Öncelikli olarak evde sağlık hizmetleri alan vatandaşlarımıza hizmet verecek olan tam donanımlı bu araç, kısa süre içinde hizmete başlayacaktır. Bu aracı ilimize kazandıran başta T.C. Sağlık Bakanlığımıza, Karabük Valimiz Mustafa Yavuz’a ve Karabük milletvekillerimiz Cem Şahin ile Dr. Ali Keskinkılıç’a teşekkür eder, Karabük halkı için hayırlı olmasını dileriz" dedi.