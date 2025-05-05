Malatya’da güvenliği sağlamak amacıyla yürütülen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Vali Seddar Yavuz, 2025’in ilk dört ayında gerçekleştirilen 25 terör operasyonu, 796 uyuşturucu operasyonu ve 23 göçmen kaçakçılığı operasyonu ile ciddi ilerlemeler kaydedildiğini açıkladı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2025’in ilk dört ayında ilde gerçekleştirilen güvenlik ve asayiş operasyonları hakkında açıklamalarda bulundu. Vali Yavuz’un başkanlığında düzenlenen güvenlik toplantısına, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ve İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer de katıldı.

Vali Yavuz, 1 Ocak - 30 Nisan 2025 tarihleri arasında Malatya’da toplam 25 terör operasyonu gerçekleştirildiğini, bu operasyonlarda 32 kişinin gözaltına alındığını ve 8 kişinin tutuklandığını belirtti. Geçen yılın aynı dönemine göre operasyon sayısında yüzde 31 oranında bir azalma yaşandığını vurguladı.

Uyuşturucu ile mücadelede de kayda değer bir artış yaşandığına dikkat çeken Vali Yavuz, 796 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildiğini ve bu operasyonlarda 1151 kişinin gözaltına alındığını, 201 kişinin tutuklandığını açıkladı. Özellikle metamfetamin, sentetik ecza ve ekstazi haplarının ele geçirilmesinde önemli bir artış gözlemlendi.

Organize suçlarla mücadelede ise 10 operasyon düzenlendi, 79 kişi gözaltına alındı ve 53 kişi tutuklandı. Bu alanda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 300’lük bir artış yaşandı.

Göçmen kaçakçılığına karşı yapılan operasyonlarda da başarı elde edildi. 2025’in ilk dört ayında 23 operasyon düzenlenerek 39 organizatör yakalanırken, 292 düzensiz göçmen de güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Asayiş olaylarında ise belirgin bir azalma yaşandı. 2025’in ilk dört ayında 6 bin 685 asayiş olayı kaydedilirken, geçen yılın aynı döneminde bu rakam 7 bin 636’dı. Özellikle hırsızlık suçlarında büyük bir azalma gözlemlendi; evden, işyerinden ve otomobilden hırsızlık suçlarında geçen yıla göre yüzde 53 oranında düşüş yaşandı.

Vali Yavuz, güvenlik güçlerinin üstün gayretine dikkat çekerek, "Malatya’da huzurun tesisi için büyük bir kararlılıkla mücadele ediyoruz." diye konuştu.