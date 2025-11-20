Mersin Valisi Atilla Toros, Akdeniz ilçesindeki mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.

Akdeniz Belediyesi Kültür Sanat Evinde gerçekleştirilen toplantıda muhtarlar, mahallelerinde yürütülen hizmetler ve ihtiyaç duyulan çalışmalar hakkında Vali Toros’a bilgi verdi. Muhtarların, vatandaş ile devlet arasında önemli bir köprü görevi gördüğünü vurgulayan Vali Toros, kamu hizmetlerinin daha etkin ve vatandaş odaklı yürütülmesi için muhtarların görüşlerinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Muhtarların özverili çalışmalarına teşekkür eden Toros, sorunların çözümü noktasında koordinasyonun artırılacağını kaydetti.