Mersin’de ‘Dünya Çocuk Hakları Günü’ çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Valilik himayesinde ‘20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’ kapsamında Atatürk Evi karşısında program düzenlendi. Etkinliğe kent genelindeki çeşitli ilkokul ve ortaokullardan öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. Programda folklor ekibinin halk oyunları gösterisi ve bando takımının performansı öğrencilerden yoğun alkış aldı. İlkokul öğrencilerinin sahnelediği gösteriler renkli görüntülere sahne olurken, Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı resim sergisi de katılımcıların beğenisine sunuldu.

Etkinlik kapsamında düzenlenen okçuluk gösterisi de ilgiyle takip edilirken, öğrenciler daha sonra Atatürk Evi’ni gezdi.