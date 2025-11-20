Mersin İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi olarak tanıtarak telefonda dolandırıcılık yapan 3 şüpheliyi düzenlenen operasyonla yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesinde yaşayan yaşlı bir vatandaşı cep telefonuyla arayan şüpheliler, mağdura adının terör örgütüyle bağlantılı olduğunu söyleyerek bankadan yüklü miktarda para çekmesini istedi. Şüpheliler, sözde ’yardımcı olmak’ bahanesiyle vatandaştan parayı elden teslim alarak kayıplara karıştı. Dolandırıldığını anlayan vatandaş, jandarmaya başvurdu.

İhbar üzerine JASAT ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Erdemli ilçesindeki 230 güvenlik kamerasından yaklaşık 1500 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, toplu taşıma ve ticari taksilerin kamera kayıtlarından şüphelilerin kimliklerine ulaştı.

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin, Ankara ve Şanlıurfa’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı.