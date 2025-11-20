Mersin’de ‘Dünya Diyabet Günü’ kapsamında belediye personeline ücretsiz şeker ölçümü yapılarak diyabette erken teşhis ve düzenli kontrolün önemine dikkat çekildi.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi, vatandaş sağlığına dikkat çekmek için özel günlerde farkındalık çalışmaları yapmayı sürdürüyor. ‘Dünya Diyabet Günü’ kapsamında her yıl çeşitli yerlerde ücretsiz şeker ölçümü yapan Büyükşehir Evde Sağlık ve Bakım ekipleri, bu kez de Belediye Ana Hizmet Binasında personelin şeker ölçümünü yaptı.

Ekipler, ölçüm sırasında diyabet risk faktörleri ve düzenli kontrolün önemi hakkında da bilgilendirme yaparken, erken teşhisin diyabette kritik rol oynadığını belirttiler. Şekeri düşük ya da yüksek çıkan personel, uzman hekimlere yönlendirildi. Büyükşehir Belediyesi, toplum sağlığını korumak ve vatandaşları sağlıklı yaşama yönlendirmek için farkındalık çalışmalarına devam edecek.

"Personelimizde farkındalık oluşturmak için şeker ölçümü yaptık"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesinde görev yapan Evde Sağlık ve Bakım Hemşiresi Berfin Çağatay, "‘Dünya Diyabet Günü’ kapsamında, belediye binamızda farkındalık oluşturmak için personelimizin şeker ölçümünü yaptık. Şekeri yüksek çıkan ya da herhangi bir farklılık gördüğümüz personeli, hekimimiz tarafından uygun uzman doktorlara yönlendirdik. Her yıl Diyabet Günü kapsamında AVM’lerde, belediye binamızda, farklı kurumlarımızda ve değişik noktalarda şeker ölçümü yaparak, bugüne has farkındalık oluşturuyor ve vatandaşlarımızın dikkatini çekmeye çalışıyoruz" dedi.