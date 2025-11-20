Mersin’de ara tatil boyunca kapılarını randevusuz açan Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, 900’den fazla ziyaretçiyi ağırlayarak çocukları bilim, çevre ve astronomiyle buluşturdu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi; çocukları bilim, çevre ve teknoloji ile buluşturmaya devam ediyor. Çocukların bilim temelli bilinçle büyümesi için her ayrıntısı düşünülen Mercan’da onlarca interaktif deney düzeneği, atölyeler ve yüksek kapasiteli planetaryum, ara tatilde de ziyaretçilerin gözdesi oldu. ‘Keşfet, öğren ve üret’ diyerek yola çıkan Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, Türkiye’de iklim ve çevre temalı ilk ve tek bilim merkezi olma unvanıyla, çocukların bilime olan ilgisini pekiştiriyor. Eğlenceli ve öğretici etkinlikleriyle ara tatili daha da keyifli hale getiren merkez, çocukları eğitici bir keşif yolculuğuna çıkarıyor.

Mercan, ara tatilde 900’den fazla ziyaretçiyi ağırladı

Okulların ara tatil döneminde randevusuz olarak hizmet veren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, kent içinden olduğu kadar çevre illerden de yoğun ziyaretçi akınıyla karşılaştı. Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Osmaniye’den gelen çocuklar, Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi ile bilim dolu günler yaşadı. Planetaryum gösterileri, gözlemevi seansları, iklim ve çevre sergileri ile çocukların, ebeveynlerin ve gençlerin buluşma adresi haline gelen Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezinde, iklim değişikliği, çevre kirliliği, yenilenebilir enerji kaynakları, küresel ısınma ve biyoçeşitlilik gibi konularda farkındalık kazandırmanın en keyifli yolları keşfedildi. Ara tatil boyunca 900’den fazla ziyaretçiyi ağırlayan Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezinde, ‘Minik Kaşifler’ ve diğer atölyelerde yüzlerce öğrenci yeni deneyimler kazandı. Sadece çocukların değil, yetişkinlerin de farkındalık ve bilinç kazanmasına aracı olan merkez, öğretici ve eğlenceli yolculuğuna ara vermeden devam ediyor.

"Mercan, bölgeye hitap eden bir bilim merkezi oldu"

Ara tatil döneminde çocukların ve ailelerin yoğun ilgisi ile karşılaştıklarını belirten Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi Şefi Duygu Ezici, çocukların tatil günlerinde bilim ve eğlence ile aynı anda buluştuğunu vurguladı. Çevre illerden gelen yoğun ilgiden duydukları memnuniyeti de dile getiren Ezici, "Merkezimiz, Mersin ile birlikte çevre illere de hitap ediyor. Bölgeye hitap eden bir bilim merkezi haline geldik ve bizler bu durumdan oldukça memnunuz. Belli periyotlar halinde kurs merkezlerimizden gelen misafirlerimizi de ağırlıyor, bilim turları düzenliyoruz" dedi. Yurttaşları Mercan’ı takip etmeye davet eden Ezici, ‘mersinbilimmerkezi.com’ isimli web sitesinde etkinlik duyurularının ve randevu işlemlerinin yer aldığına değinerek, tüm detaylara ulaşılabileceğini kaydetti.

"Tüm vatandaşlarımızı Mercan’da bilim ile buluşturuyoruz"

Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezinde görev yapan ve çocukları bilim ile buluşturan Biyoloji Öğretmeni Seda Çor, 7’den 70’e tüm vatandaşlara hitap ettiklerini belirterek, "Vatandaşlarımız burada genel kültür, doğal afetler, biyoçeşitlilik, iklim ve çevre alanlarıyla ilgili deney düzeneklerimizde deneyim kazanıyorlar. Bu anlamda bilimle buluştukları için deneyim sahibi oluyorlar. Planetaryum ve gözlem alanımız sayesinde astronomi ile buluşuyorlar. Gökyüzü, ay, güneş ve gezegenleri inceleme fırsatları oluyor. Vatandaşlarımız burada bilimle buluşmaktan çok memnunlar, biz de onları ağırladığımız için memnunuz" diye konuştu.