Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımını artırmayı ve finansal yüklerini azaltmayı amaçlayan önemli bir düzenlemeyi hayata geçiriyor. Zorunlu Trafik Sigortası primlerinde mevcut indirimlere ek olarak yüzde 20’ye kadar ilave indirim sağlayacak uygulama, 1 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

SEDDK tarafından yayımlanan ’Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ ile sigorta şirketlerine, Ulusal Engelli Veri Sistemine (UEVS) kayıtlı kişiler adına düzenlenecek poliçelerde ek indirim yetkisi verildi.

Sektör temsilcileri, söz konusu düzenlemenin sosyal devlet anlayışının güçlü bir yansıması olduğuna dikkat çekti. Özhedef Sigorta Kurucu Ortağı Abdulcelil Alkış, kararın sigortacılık sektöründe ’pozitif ayrımcılık’ dönemini başlattığını belirtti.

Alkış, Türkiye’de en az bir engeli bulunan vatandaş sayısının 9 milyonu aştığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Engelli bireyler için araç sahibi olmak, sosyal hayata katılım ve mobilite açısından çoğu zaman zorunluluk. Her yıl 100 binin üzerinde sıfır ÖTV muafiyetli araç satışı yapılan bu büyük kitle için SEDDK’nın yüzde 20’lik tavan indirim kararı, hem engelli bireylere hem de ailelerine doğrudan ekonomik katkı sağlayacaktır."

"İndirimi müşterilerimize azami oranda yansıtmayı vicdani bir yükümlülük olarak görüyoruz"

Düzenlemenin ’Yüzde 20’ye kadar’ şeklinde esneklik tanıdığına dikkat çeken Alkış, sigorta şirketlerine tavan indirim oranını uygulama çağrısı yaparak, "SEDDK, sektörün sosyal fayda üretme sorumluluğunu net bir şekilde ortaya koymuştur. Biz Özhedef Sigorta olarak bu indirimi müşterilerimize azami oranda yansıtmayı vicdani bir yükümlülük olarak görüyoruz" dedi.

Alkış, indirimin Zorunlu Trafik Sigortası ile başlamasını önemli bir adım olarak değerlendirirken, ilerleyen süreçte uygulamanın kasko gibi diğer branşlara genişletilebileceğini ve bunun engelli bireylerin risk yönetiminde daha kapsayıcı bir yapı sağlayacağını kaydetti.

Yeni uygulamadan yararlanmak için sigorta poliçesinin, Engelli Kimlik Kartı sahibi ve Ulusal Engelli Veri Sistemine (UEVS) kayıtlı kişiler adına düzenlenmesi gerekiyor. Sigorta şirketleri poliçe hazırlarken sistem üzerinden sorgulama yaparak indirim hakkını doğrulayacak.