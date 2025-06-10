Vali Ziya Polat’ın okul ziyaretleri sürüyor. Vali Polat, ziyaret ettiği okullarda öğretmen ve öğrencilerle bir araya geliyor.

Kars Valisi Ziya Polat, okul ziyaretleri çerçevesinde Dede Korkut Özel Eğitim Meslek Okulu’nu ziyaret ederek bir takım incelemelerde bulundu.

Okulda eğitim gören özel öğrenciler ile bir araya gelerek çalışmaları ile bilgi alan Vali Ziya Polat, öğrencilerin çalışmalarına da eşlik etti, başarılar diledi.

Vali Ziya Polat, daha sonra okulda görev yapan öğretmenlerle bir araya gelerek, sorun, talep ve önerilerini dinledi.

Vali Ziya Polat’ın okul ziyaretlerinin devam edeceği öğrenildi.