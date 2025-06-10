Ardahan Belediyesince, cami bahçe revizyon çalışması kapsamında Halil Efendi Mahallesi’ndeki tarihi Müderris İbrahim Efendi Cami bahçesine kamelya monte edildi.

Ardahan Belediyesi’nin Atölyelerinde sıfırdan başlanarak üretimi yapılıp kullanıma sunulan kamelyalardan biri Halil Efendi Mahallesi’ndeki tarihi Müderris İbrahim Efendi Cami’nin bahçesine konuldu. Belediye Başkanı Faruk Demir’in bayram hediyesi olarak cami cemaati ve vatandaşların faydasına sunduğu kamelya jesti, mahalle sakinlerinin takdirini topladı.

Sosyal Belediyecilik sorumluluğu altında kendi atölyelerini faaliyete koyarak çok sayıda çardak, kamelya yapan Ardahan Belediyesi bu hizmetine kaldığı yerden devam ediyor. Kurban Bayramı öncesi Halil Efendi Mahallesi’ndeki Müderris İbrahim Efendi Cami’sinin bahçesine konulan estetik görünümlü, taşınabilir büyük kamelya, her kesimin de beğenisini kazandı.

Kamelya yerleştirme çalışmalarına bizzat eşlik eden Başkan Demir, konuyla ilgili de ayrıca sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi, ’’Halil Efendi Mahallemizin tarihi Müderris İbrahim Efendi camiine bayram hediyemiz. Ahmet Kıranşal hocamız ve Olgun Ekmekçi kardeşlerim vesile oldular. Belediye atölyemizin üretimi, imkânlarımız ölçüsünde kamu yararına hizmet veren kurumlarımıza yardımcı oluyoruz.’’