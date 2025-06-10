Artvin’in Murgul ilçesinde meydana gelen kazada, bir kamyon yıkama alanına park etmeye çalışırken kontrolden çıkarak dereye uçtu. Kazada kamyon şoförü yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Murgul’da faaliyet gösteren bir araç yıkama tesisinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, kamyon sürücüsü park manevrası sırasında aracın hâkimiyetini kaybetti. Kamyonet tesisin arka kısmından dere yatağına doğru devrildi. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı şoför olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Murgul Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.