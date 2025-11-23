Salihli’de düzenlenen programda şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelen Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Şehit Hüseyin Özdemir’in ailesi tarafından düzenlenen hayra katılarak, fedakarlıklarını asla unutmayacaklarını vurguladı.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Salihli ilçesinde şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Şehit Piyade Komando Er Hüseyin Özdemir’in ailesi tarafından düzenlenen hayır programına katılan Vali Özkan, şehit aileleri ve gazilerin önerilerini dinleyerek tek tek sohbet etti.

Vali Özkan, yaptığı açıklamada, "Vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin manevi huzurunda ve onların emanetlerinin yanında olmak şeref payımızdır. Şehitlerimizin ve gazilerimizin vatanımız için gösterdiği üstün fedakarlıklar her zaman milletimizin gönlündeki müstesna yerini alacaktır" dedi.

1997 yılında Tunceli’de şehit düşen Piyade Komando Er Hüseyin Özdemir adına düzenlenen mevlit ve hayır yemeğine de katılan Vali Özkan, şehit annesi Firdevs Özdemir ve babası Hasan Özdemir ile sohbet etti. Özkan, şehitlerin hatırasının milli birliğin harcı olduğunu ve milli şuuru pekiştiren en önemli unsurlardan biri olduğunu ifade etti.