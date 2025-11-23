Manisa Su ve Kanalizasyon (MASKİ) Genel Müdürlüğü, daha hızlı ve etkin hizmet verebilmek amacıyla araç filosunu güçlendirdi. MASKİ yatırımı ile 40 milyonluk yatırımla 5 adet su tankeri ve 5 adet 4x4 arazi aracını filosuna ekledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, içme suyu temini ve yangın gibi afetlerde kullanılmak üzere paslanmaz krom malzemeden üretilmiş 4 adet 13 tonluk ve 1 adet 8 tonluk olmak üzere toplam 5 adet su tankerini filosuna kazandırdı. Tankerler, elektrik kesintilerinin yaşandığı ve pompalarda arıza meydana geldiği durumlarda özellikle kırsal mahallelere su ulaştırılmasında kritik bir rol üstlenecek. Bu durumlarda tankerler, içme suyu depolarına takviye yapmanın yanı sıra ihtiyaç halinde mahallelere doğrudan su sağlamak için de kullanılacak.

MASKİ, su tankerlerinin yanı sıra 5 adet 4x4 arazi aracını da filosuna ekleyerek özellikle zorlu arazi şartlarındaki sondaj noktalarına ulaşım ve müdahale kapasitesini de yükseltti. Bu araçlarla, sondaj pompalarında yaşanabilecek arızalara daha hızlı müdahale edilebilecek.

"MASKİ’nin operasyon kapasitesi artırıldı"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun öncülüğünde gerçekleştirilen bu stratejik yatırımla MASKİ’nin operasyon kapasitesinin artırıldığını belirten Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanı Murat Yılmaz, "Yatırımla yalnızca su temini değil, aynı zamanda yangınlar ve doğal afetlere karşı hızlı çözüm üretme kapasitesi de artırıldı. Arazi araçları da sondajlarda yaşanabilecek arızalara ekiplerin daha hızlı ve daha etkin müdahale edebilmesini sağlayacak" dedi.