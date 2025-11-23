Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, pazar günü Johannesburg’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nin kapanış oturumunda, "Bu tokmak, bu G20 Zirvesi’ni resmen kapatıyor ve şimdi G20’nin bir sonraki dönem başkanı olan Amerika Birleşik Devletleri’ne geçiyor. Gelecek yıl orada yeniden bir araya geleceğiz. Zirve böylece kapanmıştır" dedi.

Güney Afrika Cumhuriyeti’nde 2 gün süren G20 Liderler Zirvesi sona erdi. Dünya liderlerinin katıldığı 3 oturumun ardından düzenlenen kapanış oturumunda dönem başkanlığı yapan Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa konuşma yaptı. Ramaphosa, Johannesburg Expo Centre’da düzenlenen oturumda, dünya liderlerine küresel zorluklarla "birlikte" mücadele etme ve ortak refaha doğru ilerlerken "kimsenin geride bırakılmamasını" sağlama çağrısında bulundu. Afrika kıtasında düzenlenen ilk G20 zirvesinin küresel öncelikleri tartışmaların merkezine taşıdığını vurgu yapan Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa, "Birlikte, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Gelecek Paktı’na yönelik ilerlemeyi hızlandırmalıyız. Dayanışmanın temelini attık; şimdi adaletin duvarlarını ve refahın çatısını inşa etmeliyiz. Hep birlikte ilerleyelim. Toplumun tüm kesimleri arasında kuracağımız ortaklıklar ve ortak insanlığımızı unutmadan, daha güvenli, daha adil ve daha müreffeh bir dünya oluşturabiliriz. Birlikte, kimsenin geride kalmamasını sağlayabiliriz" dedi.

G20 üyelerine, davetli ülkelere ve uluslararası kuruluşlara, Güney Afrika’nın G20 Dönem Başkanlığı süresince verdikleri kararlı destek için teşekkür eden Cyril Ramaphosa, bunun uluslararası ekonomik iş birliği için başlıca platform olan G20’nin rolünü güçlendirmede kritik olduğunu söyledi. Liderlere, Johannesburg’daki zirvenin "büyük zorluklar karşısında" gerçekleştiğini hatırlatan Ramaphosa, buna rağmen ülkelerin "daha iyi bir dünya için çaba göstermek adına bir araya gelebileceğini" gösterdiğini vurguladı. Zirvenin tarihi önemine dikkat çeken Cyril Ramaphosa, "Güney Afrika’nın dönem başkanlığı, G20’nin ilk kez Afrika kıtasında toplanması anlamına geliyor. Bu dönüm noktasının önemini dikkate alarak Afrika’nın büyüme ve kalkınmasını G20 gündeminin merkezine yerleştirmeye çalıştık" diye konuştu.

Dünya liderlerine hitaben "21. yüzyılda refah için en büyük fırsat Afrika’dadır" ifadelerini kullanan Ramaphosa, bu fırsatın değerlendirilebilmesi için Afrika ile G20 arasında ve genel anlamda Afrika ile dünya arasında güçlü ortaklıklar gerektiğini aktardı. Güney Afrikalı lider, "Dünyanın dört bir yanında süren çatışmaların ve savaşların sona ermesi ve adil, kapsamlı ve kalıcı bir barışın sağlanması çağrısında bulunduk" ifadelerini kullandı. Ramaphosa zirvenin, dünyada "yoksulluğun her türünün sona erdirilmesi, ülkeler içinde ve arasında eşitsizliklerin azaltılması ve iklim değişikliğiyle mücadele için acil adımlar atılması" yönündeki taleplerin arttığı kritik bir anda yapıldığına işaret etti.

Gelişmekte olan ekonomilerin artan borç yüküne dikkat çeken Cyril Ramaphosa, G20’nin borç kırılganlığı yaşayan düşük ve orta gelirli ülkeleri destekleme sözü verdiğini belirtti. Ramaphosa, "Birlikte, daha düşük borç, daha yüksek kamu yatırımı ve daha hızlı, kapsayıcı ekonomik büyüme döngüsü oluşturmalıyız" şeklinde konuştu.

Ayrıca afetlere karşı dayanıklılığın güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Ramaphosa, "İklim kaynaklı doğal afetler hiçbir ülkeyi es geçmiyor ancak etkileri, yeniden inşa edecek imkanı olmayan ülkelerde çok daha yıkıcı oluyor" dedi ve Güney Afrika’nın bu kapsamda "Afet Risk Azaltımına Yatırım için Üst Düzey Gönüllü İlkeler"i sunduğunu aktardı.

Konuşmasında iklim finansmanı konusuna da değinen Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, "Adil bir enerji dönüşümü için finansman seferber etme konusunda ilerleme kaydettik. Enerji güvenliği, erişilebilirlik ve evrensel erişim taahhüdümüzü yineledik ve gelişmekte olan ekonomilerin düşük karbonlu dönüşümünde desteklenmesinin öneminin altını çizdik" diye konuştu. Ramaphosa ayrıca, "sera gazı emisyonlarında derin, hızlı ve sürekli azaltımlar" yapılması gerektiğini ve tüm kaynaklardan iklim finansmanının önemli ölçüde artırılmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

Johannesburg’da kabul edilen G20 Liderler Bildirisi’nin "yalnızca sözlerden ibaret olmadığını, somut eylemlere yönelik bir taahhüt" olduğunu kaydeden Ramaphosa, "Bu bildiride uzlaşıya varılması, G20’nin ortak endişe alanlarında birlikte hareket etmeyi mümkün kılan bir platform olduğunu gösteriyor. Dahası, çok taraflı işbirliğine olan bağlılığımızı ve ortak hedeflerimizin farklılıklarımızdan daha ağır bastığını yeniden teyit ediyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmasını dünya liderlerini Johannesburg’da sergilenen birlik ruhunu sürdürmeye çağırarak tamamlayan Cyril Ramaphosa, "Birlikte ilerleyelim ve dünyaya, küresel zorluklarla yüzleşip onları aşabilecek kapasiteye sahip olduğumuzu gösterelim. Birlikte, kimsenin geride kalmamasını sağlayabiliriz" şeklinde konuştu.

Ramaphosa kapanışta, G20 dönem başkanlığını ABD’ye devredeceklerini duyurarak, "Bu tokmak, bu G20 Zirvesi’ni resmen kapatıyor ve şimdi G20’nin bir sonraki dönem başkanı olan Amerika Birleşik Devletleri’ne geçiyor. Gelecek yıl orada yeniden bir araya geleceğiz. Zirve böylece kapanmıştır" dedi.