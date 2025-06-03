Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan, Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan, Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya’ya iadeiziyarette bulundu. Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarette Vali Arslan, Rektör Akkaya’yı tekrar tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Görüşmede ayrıca BARÜ’nün bilimsel çalışma ve araştırma-geliştirme faaliyetleriyle bölgesel kalkınma dinamiklerine sunduğu katkının önemine değinildi. Kamu kurumları ile üniversite iş birliğinde yapılabilecekler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Vali Arslan, yakın ilgileri ve misafirperverliği dolayısıyla Rektör Akkaya’ya teşekkür etti.

Rektör Akkaya ise nazik ziyaretlerinden dolayı Vali Arslan’a teşekkürlerini ifade etti.