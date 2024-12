Engellilerin hayatlarını kolaylaştırmaya büyük önem verdiklerini ifade eden Aydın Valisi Yakup Canbolat; “Her insan birer engelli adayıdır ve bir ülkenin huzuru, ancak onu oluşturan tüm bireylerin mutluluğuyla sağlanabilir” dedi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Engellilerin hayatlarını kolaylaştırmaya büyük önem verdiklerini ifade eden Vali Canbolat, mesajında “3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün ilimizde, ülkemizde ve tüm dünyada engellilerin hakları, kazanımları ve yaşam standartlarının geliştirilmesi açısından güzelliklere vesile olmasını diliyorum. Engelli insanlara saygı, insanlığa saygıdır. İnsanı ‘Yaratılmışların en şereflisi’ olarak gören bir geleneğin mensupları olarak bizler, her konuda engelli kardeşlerimizin yanında yer almaya, onların hayatlarını kolaylaştırmaya büyük önem veriyoruz. Bir ülkenin huzuru, ancak onu oluşturan tüm bireylerin mutluluğuyla sağlanabilir. Ülkemizde de sosyal devlet ilkesinin gereği olarak engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayatta etkin bir birey olarak yer almaları ve hayat standartlarının yükseltilmesi amacıyla bakım, eğitim, sağlık, istihdam, rehabilitasyon, evde bakım hizmeti, danışmanlık, destek hizmetleri ile ulaşım konularında daha iyi yaşam şartları sağlanması, kendilerinin ve ailelerinin desteklenerek faaliyetlerden aktif bir şekilde faydalanması için gerekli yasal düzenlemeler hızla hayata geçirilmiştir. Her insan bir engelli adayıdır. Bu nedenle engelli kardeşlerimizin ihtiyaçlarını doğru tespit etmek, seslerini daha çok duymak, sorunlarına kalıcı çözümler üretmek, kalplerdeki ve zihinlerdeki engelleri hep birlikte kaldırmak için gayret göstermek; toplumsal bağlarımızı kuvvetlendirmek ve gönül köprüleri tesis etmek adına son derece önem arz etmektedir. Birbirimizi anladığımız her an, bir engeli daha yıkar ve yaşamı herkes için huzurlu kılarız. Engelli vatandaşlarımız da kendilerine samimiyetle el uzatıldığında, uygun imkanlar sağlandığında spordan sanata, yönetimden ticarete kadar sosyal hayatın tüm alanlarında büyük başarılara imza atabileceklerini göstermişlerdir. Bu kardeşlerimizin, zorlukları aşarak elde ettikleri başarılar bizleri gururlandırmaktadır. Engelleri dolayısıyla karşılaştıkları güçlükler karşısında yılmadan azimle çalışan, kararlı duruşları ve çabalarıyla hepimize örnek olan kardeşlerimin sorunları hususunda toplumsal duyarlılığın artması onların kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, engelli kardeşlerimizin bir gün değil, her gün yanlarında olduğumuzu belirterek 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün toplumda onların hayatlarını kolaylaştıracak yeni adımlar atılmasına vesile olması temennisiyle engelli bireyleri ve onların her zaman yanlarında olan fedakâr ailelerini saygı ve muhabbetle selamlıyor, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yaşam diliyorum” ifadelerine yer verdi.