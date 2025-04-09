DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, polis teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümünde yayınladığı mesajında "Polis teşkilatı, yalnızca kanunları tatbik etmekle kalmayıp aynı zamanda toplumsal nizamın da önemli bir parçasıdır" dedi.

Vali Selçuk Aslan, Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Aslan mesajında "Ülkemizin birlik ve beraberliğinin teminatı olan Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, toplumun huzur ve güvenliğine hayatlarını adamış kahraman emniyet mensuplarımızı gönülden kutluyorum. Polis teşkilatı, yalnızca kanunları tatbik etmekle kalmayıp aynı zamanda toplumsal nizamın da önemli bir parçasıdır. Toplumun huzur, sükun ve güvenliği için adeta bir kalkan gibi görev yapan polislerimiz, geçmişten bugüne kadar şan ve şerefle dolu bir mirası temsil etmektedirler. Teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde, polis teşkilatı da bu gelişmelere ayak uydurarak kendini sürekli olarak yenilemektedir. Bilgi ve iyi bir eğitimli polislerimiz, görevlerini en iyi şekilde yerine getirerek toplumun güvenini kazanmaktadır. Başta ilimiz olmak üzere ülkemizin daha huzurlu ve güvenli bir yer olması için özveriyle çalışan emniyet teşkilatımızın tüm mensuplarını tebrik ediyor, şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlık ve mutluluklar diliyorum. Allah, tüm emniyet mensuplarımıza güç ve kuvvet versin, işlerini kolaylaştırsın diyerek her birine ayrı ayrı selam ve muhabbetlerimi sunuyorum" ifadelerinde bulundu.