Türkiye’yi gezerek çocuklara moral veren İzmirli "Pijamalı Spiderman" Ayaz Salih Koç, 63. durağı olan Erzurum’da Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde yatan minik hastaları ziyaret etti. Çocukların umut ve sevincine ortak olan Koç, hayalini gerçekleştirmeye devam ediyor.

Çocuk Polikliniği, Büyük Bebek Servisi ve diğer çocuk servislerinde hasta çocuklarla buluşan Koç, onların zor zamanlarında bir nebze olsun yüzlerini güldürmeyi başardı. Ziyaret sırasında anneler ve babalar da duygusal anlar yaşarken, hastane yönetimi ve doktorlar tarafından da büyük takdir topladı.

"Çocuklar bizim geleceğimiz. Onların yanında olmak, bir gülümsemeye vesile olmak her şeye değer," diyen Koç, "Ben de bir zamanlar çocuktum. Bazen bir tebessüm, bir kahraman kostümüyle gelen misafir bile çok şey katabilir hayata. Aynı benim yaptığım gibi" ifadelerini kullandı.

Erzurum’da Dadaşların şehrinde gerçekleştirdiği bu anlamlı etkinlikten dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Koç, Türkiye’yi gezmeye ve çocukların yüzünü güldürmeye devam edeceğini söyledi.