Balıkesir Satranç Salonu’nda gerçekleşecek olan Okul Sporları Satranç Küçükler, Gençler ve Yıldızlar Grup Müsabakaları, 8 ilden 75 okul takımının katılımıyla start aldı. Toplamda 300 sporcunun mücadele edeceği turnuva, genç satranç oyuncularının yeteneklerini sergileyeceği önemli bir organizasyon olacak.

Turnuvanın açılışıyla birlikte genç sporcular, satranç tahtasında birbirinden zorlu hamlelerle rekabet etmeye başladı. Bu organizasyon, gençlerin satranç sporundaki becerilerini daha ileriye taşımaları adına önemli bir imkan sunuyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, "Geleceğin satranç şampiyonlarını Gençlik ve Spor Kenti Balıkesir’de ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Satranç, stratejik düşünme, odaklanma ve sabır gibi kritik becerileri kazandıran bir spor dalıdır. Gençlerimizin bu tür etkinliklere katılımı, hem zihinsel gelişimlerini hem de kişisel gelişimlerini önemli ölçüde destekliyor. Tüm sporcularımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.