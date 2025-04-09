Türkiye’nin bu yılın ocak-şubat aylarındaki patates ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 114 kat artarak, 55 bin 162 tona çıktı.

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinden alınan bilgiye göre, 2024 yılında tarımsal üretimin ve gıda sanayisinin önemli ürünlerinden olan patateste rekolte yüzde 21’lik artışla 6,9 milyon tona ulaştı.

Geçen yıl Türkiye’nin patates ihracatı 2023’e göre yüzde 516 artışla 29 bin 902 tondan 184 bin 295 tona, değer açısından da yüzde 333 yükselişle 8 milyon 451 bin dolardan 36 milyon 607 bin dolara çıktı.

Patates ihracatı 2025’te de geçen yılın son aylarında yakaladığı hızla devam etti. Geçen yıl ocak-şubat döneminde 478 ton olan ihracat bu yılın aynı aylarında yaklaşık 114 kat artarak 55 bin 162 tona ulaştı.

2025’in ocak-şubat dönemindeki ihracat değer açısından ise 440 bin dolardan 10 milyon 167 bin dolara çıktı.

Patateste, geçen yıl ağustosta 3 milyon 496 bin dolarlık 21 bin 440 ton, eylülde 8 milyon 445 bin dolarlık 45 bin 716 ton, ekimde 9 milyon 856 bin dolarlık 48 bin 441 ton, kasımda 8 milyon 479 bin dolarlık 33 bin 924 ton, aralıkta 3 milyon 503 bin dolarlık 18 bin 872 ton ihracata imza atıldı.